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Полузащитник «Спартака» Зорин назвал лучшего футболиста, с которым играл за красно-белых

Полузащитник «Спартака» Зорин назвал лучшего футболиста, с которым играл за красно-белых
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин, который проведёт остаток нынешнего сезона на правах аренды в «Ахмате», назвал лучшего, на его взгляд, футболиста, с которым играл в столичном клубе.

«Наверное, Квинси Промес», — сказал Зорин в интервью пресс-службе «Ахмата».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

На данный момент Квинси выступает за клуб «Дубай Юнайтед» в ОАЭ и не может покидать страну, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

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