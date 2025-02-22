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«Арсенал» и «Ливерпуль» связались с «Барселоной» по трансферу де Йонга — TBR Football

«Арсенал» и «Ливерпуль» связались с «Барселоной» по трансферу де Йонга — TBR Football
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«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 27-летнему полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, эти английские клубы уже связались с сине-гранатовыми с целью обсудить возможный переход нидерландского футболиста грядущим летом.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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