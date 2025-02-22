ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков открыл счёт на шестой минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу армейцев.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 2:0 Мусаев – 21'
На шестой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.
Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» также сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.
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