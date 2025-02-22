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Туфрин: с трансфером Зделара подняли такой шум, будто «Зенит» совершил преступление

Туфрин: с трансфером Зделара подняли такой шум, будто «Зенит» совершил преступление
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о подписании сине-бело-голубыми полузащитника Саши Зделара.

«Зенит» подписал Зделара на всякий случай, если вдруг травмируется Вендел или Барриос. Мне сложно оценивать уровень сербского футболиста и то, насколько он поможет команде. Но он берётся для глубины состава, ведь «Зенит» подписывал его на флажке трансферного окна. Уже в кубковых матчах питерцы могут его проверить.

«Зенит» в последнее время очень сильно любят критиковать. Даже с трансфером Зделара в прессе подняли такой шум, как будто клуб совершил какое-то преступление. Мне кажется, есть какой-то негатив в сторону команды, но «Зенит» всем всё докажет на поле», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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