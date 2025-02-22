Обляков забил курьёзный гол в ворота «Крыльев Советов» в результате ошибки Песьякова

В эти минуты в Белеке (Турция) проходит товарищеский матч в рамках зимних тренировочных сборов, в котором встречаются столичный ЦСКА и самарские «Крылья Советов». На данный момент идёт первый тайм, счёт 3:1 в пользу красно-синих.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник армейцев Иван Обляков, реализовавший штрафной на четвёртой минуте после курьёзной ошибки голкипера «Крыльев» Сергея Песьякова. Вратарь не смог жёстко поставить руки при отражении, в результате чего мяч сквозь них залетел в ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Крылья Советов» идут на 10-й строчке с 18 баллами. Чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 28 февраля.