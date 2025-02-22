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Обляков забил курьёзный гол в ворота «Крыльев Советов» в результате ошибки Песьякова

Обляков забил курьёзный гол в ворота «Крыльев Советов» в результате ошибки Песьякова
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В эти минуты в Белеке (Турция) проходит товарищеский матч в рамках зимних тренировочных сборов, в котором встречаются столичный ЦСКА и самарские «Крылья Советов». На данный момент идёт первый тайм, счёт 3:1 в пользу красно-синих.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Обляков – 6'     2:0 Мусаев – 22'     2:1 Келлвен – 27'     3:1 Койта – 31'     4:1 Шуманский – 66'     4:2 Зиньковский – 78'    

Первый гол в этой встрече забил полузащитник армейцев Иван Обляков, реализовавший штрафной на четвёртой минуте после курьёзной ошибки голкипера «Крыльев» Сергея Песьякова. Вратарь не смог жёстко поставить руки при отражении, в результате чего мяч сквозь них залетел в ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Крылья Советов» идут на 10-й строчке с 18 баллами. Чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 28 февраля.

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