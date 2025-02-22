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Гвардиола определился с заменой для Эдерсона в случае его ухода из «Сити» — El Nacional

Гвардиола определился с заменой для Эдерсона в случае его ухода из «Сити» — El Nacional
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассматривает вратаря «Атлетика» Бильбао Уная Симона в качестве главного претендента на замену Эдерсона в случае его ухода из английского клуба грядущим летом. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский специалист особенно ценит умение 27-летнего голкипера играть ногами. При этом подчёркивается, что «горожане» также изучают кандидатуры Мика Меньяна из «Милана» и Грегора Кобеля из дортмундской «Боруссии».

Минувшим летом появлялась информация об интересе к Эдерсону от клубов из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Симон принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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