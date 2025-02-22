ТВ «Реала» — о жеребьёвке ЛЧ: судьи больше всего помогают «Атлетико» после введения VAR

На клубном телевидении мадридского «Реала» высказались о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым «сливочные» встретятся с «Атлетико».

«Атлетико» — команда, которой судьи помогают больше всего с тех пор, как появился VAR», — было сказано в эфире клубного телевидения «Реала».

Первый матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск.

На стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» победили «Манчестер Сити» с общим счётом 6:3. «Атлетико» вышел напрямую в 1/8 финала турнира после общего этапа.

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