ТВ «Реала» — о жеребьёвке ЛЧ: судьи больше всего помогают «Атлетико» после введения VAR
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На клубном телевидении мадридского «Реала» высказались о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым «сливочные» встретятся с «Атлетико».
«Атлетико» — команда, которой судьи помогают больше всего с тех пор, как появился VAR», — было сказано в эфире клубного телевидения «Реала».
Первый матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» победили «Манчестер Сити» с общим счётом 6:3. «Атлетико» вышел напрямую в 1/8 финала турнира после общего этапа.
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