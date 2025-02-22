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ЦСКА — «Крылья Советов»: Койта отличился на 30-й минуте

ЦСКА — «Крылья Советов»: Койта отличился на 30-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». На момент написания новости счёт в игре 3:1 в пользу армейцев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Обляков – 6'     2:0 Мусаев – 22'     2:1 Келлвен – 27'     3:1 Койта – 31'     4:1 Шуманский – 66'     4:2 Зиньковский – 78'    

На шестой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт. На 21-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев увеличил преимущество армейцев. На 26-й минуте защитник красно-синих Келлвен закатил мяч в свои ворота. На 30-й минуте отличился форвард московского клуба Секу Койта — 3:1.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» также сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.

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