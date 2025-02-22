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«Зенит» бесится с жиру». Дьяков — о трансфере Саши Зделара

«Зенит» бесится с жиру». Дьяков — о трансфере Саши Зделара
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о трансфере сербского полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» из ЦСКА.

«У меня порой такое ощущение, что «Зенит» совершает безумные трансферы из-за того, что бесится с жиру. В команде куча футболистов и есть перебор в составе, но они берут всех и вся. Можно пойти в магазин, что-то купить на 4800 рублей, и остаётся 200 рублей сдачи, на которые покупаешь хоть что-то.

Вот так и взяли Зделара. «Зенит» в зимнее трансферное окно потратил большое количество денег. Зачем им ещё и Зделар? И так в команде хватает игроков, которые просто сидят на скамейке. Думаю, от этого трансфера выиграл только ЦСКА», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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