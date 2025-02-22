«Реал» исключил себя из претендентов на Йозуа Киммиха — Bild

Мадридский «Реал» исключил вариант с подписанием защитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает Bild.

Напомним, помимо «сливочных», сообщалось об интересе к Киммиху со стороны таких топ-клубов, как «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Его действующий контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 35 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал 12 результативных передач. Он выступает за «Баварию» с сезона-2015/2016. Профессиональную карьеру Киммих начал в «РБ Лейпциг».

На данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 55 очками и опережает на восемь баллов идущий на второй строчке «Байер».