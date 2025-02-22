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Дьяков считает, что «Краснодар» нынешним составом способен бороться за чемпионство

Дьяков считает, что «Краснодар» нынешним составом способен бороться за чемпионство
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Очень странно, что «Краснодар» никем не усилился в зимнее трансферное окно. Если «Зенит» берёт всех подряд, «быкам» нужно было усилиться хоть кем-то. Мне кажется, южанам нужны футболисты на фланги атак для вариативности.

Конечно, «Краснодар» даже этим составом способен бороться за чемпионство с усиленными «Спартаком» и «Зенитом». Не зря «быки» в прошлом сезоне бились за чемпионство и сейчас идут на первом месте. Теперь команде придётся играть тем, кто есть», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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