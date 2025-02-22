Туфрин: «Зенит» по пятибалльной системе сработал на четыре в зимнее трансферное окно

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил работу санкт-петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Мне кажется, работа «Зенита» в зимнее трансферное окно вполне удовлетворительна. Клуб не смог подписать всех тех футболистов, которых хотел видеть в своих рядах. Учитывая сложную ситуацию с расчётами, «Зенит» выполнил свою задачу в это окно. Питерцы по пятибалльной системе сработали на четыре», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Зимой «Зенит» подписал контракты с крайним нападающим Луисом Энрике, полузащитником Сашей Зделаром, а также арендовал защитника Огнена Мимовича.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: