«Ливерпуль» может купить защитника «Валенсии» Москеру за € 20 млн — El Nacional

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением 20-летнего центрального защитника «Валенсии» Кристьяна Москеры. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, мерсисайдцы обратили внимание на испанского футболиста на фоне неопределённости будущего 33-летнего Вирджила ван Дейка в клубе, а также неубедительной игры остальных игроков линии обороны. Подчёркивается, что «Ливерпуль» может подписать Москеру за € 20 млн или меньшую сумму.

В нынешнем сезоне Москера принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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