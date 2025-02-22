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Хавбек «Спартака» Зорин назвал лучшего футболиста, против которого ему приходилось играть

Хавбек «Спартака» Зорин назвал лучшего футболиста, против которого ему приходилось играть
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин, который проведёт остаток нынешнего сезона на правах аренды в «Ахмате», ответил на вопрос о лучшем футболисте, против которого ему приходилось играть в своей карьере.

«Пусть будет Вендел», — сказал Зорин в интервью пресс-службе «Ахмата».

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский футболист покинул расположение «Зенита» и уехал на родину по семейным обстоятельствам, однако 19 февраля вернулся в расположение команды.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона.

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