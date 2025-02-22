В Саудовской Аравии готовы заплатить € 1 млрд в качестве отступных за Винисиуса — Relevo

В Саудовской Аравии готовы заплатить мадридскому «Реалу» сумму в размере € 1 млрд в качестве отступных за крайнего нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сумма в € 1 млрд не является проблемой для саудовской лиги. Подчёркивается, что подписание 24-летнего футболиста рассматривается в качестве стратегического шага. В Саудовской Аравии считают, что потенциальный переход Винисиуса способен побудить к переезду в эту страну других молодых игроков.

Теперь планируется больше инвестировать в покупку невозрастных футболистов, что важно с учётом того, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034 года.

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