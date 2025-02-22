Дьяков: загадка, почему Саня Селихов выбрал «Урал» вместо клуба РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о подписании вратарём Александром Селиховым контракта с «Уралом», выступающим в Мелбет Первой лиге.

«Для меня загадка, почему Саня Селихов выбрал «Урал» вместо клуба РПЛ. Я думал, что его подпишут какие-нибудь команды из топ-8 РПЛ. Но так получилось, что он ушёл в Первую лигу. Я уже говорил, что Селихов — недооценённый вратарь нашего чемпионата. Тяжело сказать, что это сильнейший голкипер. Но, побыв с ним в системе «Спартака», видна его уверенная игра ногами и на линии. Даже когда он ошибается, не впадает в депрессию. Это очень сильный вратарь, но травмы сделали своё дело», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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