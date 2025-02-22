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Хавбек «Урала»: не понимаю легионеров, годами играющих в России и не говорящих на русском

Хавбек «Урала»: не понимаю легионеров, годами играющих в России и не говорящих на русском
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Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о недавнем интервью российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на французском языке.

«Как мне интервью Матвея Сафонова на французском? Да, я видел видео. Знание языка – это очень большой плюс для футболистов, выступающих за границей. Во-первых, таким образом ты показываешь, что тебе небезразлична культура той страны, в которой ты выступаешь. Во-вторых, у тебя выстраивается коммуникация с местными игроками.

Ну и просто по себе могу сказать, что легионеры, которые приезжают в Россию и учат русский язык, стараются говорить по-русски, вызывают уважение. Так иностранцы показывают, что хотят проявить себя не только на футбольном поле, но и в быту. Это всегда подкупает.

Честно говоря, я не понимаю футболистов, которые выступают в России более трёх лет и не говорят на русском языке. Находясь в этой среде, наверное, даже сложнее не выучить язык, чем выучить. С точки зрения уважения к культуре, к стране, в которой ты находишься, знание русского было бы большим плюсом», — приводит слова Аюпова «РБ Спорт».

Напомним, Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей за парижан во всех турнирах, в четырёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

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