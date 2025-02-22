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«Реал» не делал предложения Хаби Алонсо, «сливочные» доверяют Анчелотти — Marca

«Реал» не делал предложения Хаби Алонсо, «сливочные» доверяют Анчелотти — Marca
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Мадридский «Реал» не делал Хаби Алонсо, возглавляющему «Байер», предложения стать новым главным тренером «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» доверяют действующему тренеру Карло Анчелотти и хотят, чтобы «Реал» ещё раз победил в Лиге чемпионов под его руководством.

Ожидается, что в скором времени состоится встреча между Алонсо и руководством «Байера», главной темой которой станет будущее испанского специалиста в леверкузенском клубе. Есть вероятность, что данная встреча будет организована в марте.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Алонсо может заменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала» по окончании нынешнего сезона.

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