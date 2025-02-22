Судья, взявший автограф у Месси после матча «Интер Майами», получил наказание — RMC Sport

Судья Марко Антонио Ортис Нава подвергся дисциплинарным санкциям за то, что он взял автограф у нападающего «Интер Майми» Лионеля Месси после матча первого круга Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Канзас-Сити» (1:0). Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, «Канзас-Сити» направил в КОНКАКАФ заявление с просьбой изучить подобные действия арбитра. После этого данная организация заключила, что поведение Навы не соответствует её кодексу.

Подчёркивается, что арбитр признал свою ошибку, извинился за произошедшее и согласился с дисциплинарными мерами, применёнными к нему. Также КОНКАКАФ разослала другим судьям памятку о правилах поведения рефери во время матчей.

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