Серхио Рамос потроллил «Атлетико» после итогов жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне защищающий цвета мексиканского «Монтеррея», с юмором прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которым «сливочные» сыграют дерби с «Атлетико».

«Слишком просто, ребята! Мы это проходили, и мы это делали!» — написал Рамос в социальных сетях в обращении к своей бывшей команде.

Напомним, за свою карьеру 38-летний Серхио Рамос защищал цвета «Реала» в течение 16 сезонов, в шести из которых был капитаном команды. В составе «Королевского клуба» он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и пять раз выигрывал золото чемпионата Испании. Также на его счету четыре титула клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании защитник выиграл чемпионат мира — 2010, а также два чемпионата Европы (2008 и 2012). Рамос покинул Мадрид в 2021 году, перейдя в «ПСЖ».