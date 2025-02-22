ЦСКА — «Крылья Советов»: Зиньковский отличился на 77-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». На момент написания новости счёт в игре 4:2 в пользу армейцев.
На шестой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт. На 21-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев увеличил преимущество армейцев. На 26-й минуте защитник красно-синих Келлвен закатил мяч в свои ворота. На 30-й минуте отличился форвард московского клуба Секу Койта. На 65-й минуте нападающий Артём Шуманский довёл счёт до разгромного — 4:1. На 77-й минуте второй мяч самарцев отыграл полузащитник Антон Зиньковский.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.
Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» также сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.
- 22 февраля 2025
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