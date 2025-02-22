Андрей Каряка оценил трансферную кампанию «Динамо» в зимнее окно

Бывший вингер московского «Динамо» и сборной России Андрей Каряка высказался о трансферах бело-голубых в зимнее трансферное окно.

«Глебов — футболист сборной России, умеющий давать объём и отбирать. Это усиление для «Динамо». Нельзя сказать, что команде не хватало игрока в центр поля, но в последнее время там играл Лаксальт, который профильный левый защитник.

Конечно, он смотрелся неплохо, но у динамовцев не было чистого опорника. Про парагвайского защитника Касереса пока ничего не могу сказать, посмотрим на него в деле», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.