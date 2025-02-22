Дьяков — о Мелёшине и Зорине: какой смысл сидеть в молодом возрасте и держаться за ромбик?

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался об уходе из «Спартака» нападающего Павла Мелёшина, перешедшего в «Сочи», а также полузащитника Даниила Зорина, арендованного «Ахматом».

«Мелёшину нужна игровая практика. Какой смысл ему сидеть на замене в «Спартаке» и довольствоваться в лучшем случае 10 минутами на поле? Молодому пацану нужно играть. Возможно, когда он окрепнет и начнёт феерить, вернётся в «Спартак» более зрелым футболистом.

Что касается аренды Зорина в «Ахмат», то тут всё правильно. «Спартак» — сильный и великий клуб. Но какой смысл сидеть в молодом возрасте и держаться за ромбик? Чтобы через год-два уйти в Первую или Вторую лигу? Сейчас есть шанс поиграть в команде РПЛ, где есть хорошая возможность получить практику», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сколько стоят молодые футболисты: