Полузащитник «Урала» Аюпов рассказал, почему его в 14 лет отчислили из академии ЦСКА

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов рассказал о том, как делал свои первые шаги в футболе.

«Почему после возвращения из Нидерландов в Россию родители отдали меня именно в академию ЦСКА? Всё банально и просто. Ближайшая футбольная академия к дому, в котором мы жили, была ЦСКА. Мне буквально минут 15 хватало, чтобы добраться до Песчаной улицы.

Но я себя считаю воспитанником не ЦСКА, а ФШМ. В возрасте 14 лет меня отчислили из академии ЦСКА, потому что не считали перспективным. Так что я считаю себя воспитанником ФШМ, где провёл последние три года до выпуска.

У меня нет никаких обид на ЦСКА. Это не в моих принципах. Воспринимаю сложившуюся ситуацию как проверку на прочность, которая закалила мой характер и сделала меня сильнее. Из выпуска того года профессиональными футболистами стали только два человека — я и Антон Швец, который за «Ахмат» выступает. Как показывает время, всё что ни делается, к лучшему», — приводит слова Аюпова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Первой лиги 31-летний Аюпов провёл 20 матчей за «Урал», в которых забил пять мячей.