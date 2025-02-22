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Саусь: первый тренер Миранчуков готовил нас по методике «Барселоны»

Саусь: первый тренер Миранчуков готовил нас по методике «Барселоны»
Владислав Саусь
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Экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита», ныне выступающий за калининградскую «Балтику», Владислав Саусь рассказал о своём первом тренере Александре Воронкове. Воронков известен тем, что он воспитал братьев Алексея и Антона Миранчуков. Алексей на данный момент выступает за «Атланту Юнайтед», а Антон — за «Сьон».

— Чем он хорош?
— Это очень хороший тренер для детско-юношеского футбола, он реально любит это дело. Настоящий фанат. Представьте, у него была коллекция тренировок «Барселоны» прямо на дисках. И мы тренировались по методике «Барселоны». В то время это было очень необычно и круто.

— То есть уже с детства он вас готовил по методам академии «Барселоны»?
— По крайней мере он нам так говорил (смеётся). Я ему очень благодарен. Именно он заложил мне хорошую футбольную базу.

— С Миранчуками хоть раз виделись?
— Нет, они были намного старше. Но как-то раз, когда они были уже в «Локомотиве», они приехали в Славянск, и нам удалось немного поиграть с ними в мини-футбол. Наверное, это наша единственная встреча. Больше не вспомню, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Саусь сыграл за «Балтику» 19 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика».

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