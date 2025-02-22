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Зиньковский: в первом тайме многое позволили ЦСКА и пропустили необязательные голы

Зиньковский: в первом тайме многое позволили ЦСКА и пропустили необязательные голы
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Нападающий «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением о товарищеском матче с ЦСКА, в котором самарская команда проиграла со счётом 2:4.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Обляков – 6'     2:0 Мусаев – 22'     2:1 Келлвен – 27'     3:1 Койта – 31'     4:1 Шуманский – 66'     4:2 Зиньковский – 78'    

«Получилась очень результативная игра с ЦСКА. В первом тайме многое позволили сопернику и пропустили необязательные голы. Конечно, это последняя игра на сборе, но у нас есть ещё неделя до официального матча. Будем готовиться и исправлять недочёты.

Нельзя сказать, что в этом матче был парад ошибок. Бывают какие-то недочёты из-за чьих-то ошибок. Самое главное, чтобы такого не было в чемпионате. Что касается моего гола, ничего обычного. Произошёл перехват, Фернандо мягко покатил и пробил в ближний», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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