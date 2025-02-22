Зиньковский: в первом тайме многое позволили ЦСКА и пропустили необязательные голы

Нападающий «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением о товарищеском матче с ЦСКА, в котором самарская команда проиграла со счётом 2:4.

«Получилась очень результативная игра с ЦСКА. В первом тайме многое позволили сопернику и пропустили необязательные голы. Конечно, это последняя игра на сборе, но у нас есть ещё неделя до официального матча. Будем готовиться и исправлять недочёты.

Нельзя сказать, что в этом матче был парад ошибок. Бывают какие-то недочёты из-за чьих-то ошибок. Самое главное, чтобы такого не было в чемпионате. Что касается моего гола, ничего обычного. Произошёл перехват, Фернандо мягко покатил и пробил в ближний», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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