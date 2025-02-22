Зиньковский: с Осинькиным знаком больше 10 лет — в команде всё предельно понятно

Нападающий «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, накануне перешедший в самарский клуб из московского «Спартака» на правах аренды, рассказал об адаптации в новой команде.

«Хорошо чувствую себя в «Крыльях Советов». Всех ребят знаю, знаком с городом и болельщиками. Жду с нетерпением старта чемпионата и официальных игр. Я уже больше 10 лет знаком с Игорем Витальевичем Осинькиным, поэтому всё предельно понятно и знакомо. Самое главное — наработать игровые связи, убрать недочёты и вкатиться в сезон», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, 28-летний Зиньковский уже выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.