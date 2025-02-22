Антон Зиньковский заявил, что не обсуждал со Станковичем аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как он принимал решение покинуть московский «Спартак».

«Что касается аренды в «Крылья», то были некоторые предложения и ждал, какое станет лучшим для меня. В итоге выбрал клуб, где я буду развиваться и получать игрового времени. Со Станковичем не обсуждал это решение», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.