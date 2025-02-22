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Ираола отреагировал на слухи, что он может заменить Анчелотти в «Реале»

Ираола отреагировал на слухи, что он может заменить Анчелотти в «Реале»
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Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал информацию, что он рассматривается в качестве преемника Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала».

«Я не обращаю внимания на подобные вещи [слухи об интересе «Реала»]. Много лет нахожусь в этом бизнесе, как игрок и тренер, и знаю, как всё это работает, что имеет значение, а что нет», — приводит слова Ираолы Marca.

Испанский специалист занимает должность главного тренера «Борнмута» с лета 2023 года. После 25 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «вишни» набрали 43 очка и занимают пятое место. Трудовое соглашение Ираолы с «Борнмутом» рассчитано до лета 2026 года.

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