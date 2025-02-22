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Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о товарищеском матче с «Крыльями Советов», в котором красно-синие одержали победу со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Обляков – 6'     2:0 Мусаев – 22'     2:1 Келлвен – 27'     3:1 Койта – 31'     4:1 Шуманский – 66'     4:2 Зиньковский – 78'    

«С «Крыльями Советов» получилась интересная открытая игра с большим количеством моментов с нашей стороны. У них было два-три момента. Мы сделали всё, что запланировали, как в атаке, так и в обороне.

У нас было три весёлых, интересных и познавательных сбора этой зимой. Начали играть по новой схеме и теперь ждём игру с «Зенитом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков.

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