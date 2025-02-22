Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о товарищеском матче с «Крыльями Советов», в котором красно-синие одержали победу со счётом 4:2.

«С «Крыльями Советов» получилась интересная открытая игра с большим количеством моментов с нашей стороны. У них было два-три момента. Мы сделали всё, что запланировали, как в атаке, так и в обороне.

У нас было три весёлых, интересных и познавательных сбора этой зимой. Начали играть по новой схеме и теперь ждём игру с «Зенитом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков.

Материалы по теме Зиньковский: в первом тайме многое позволили ЦСКА и пропустили необязательные голы

Самые титулованные футбольные клубы России: