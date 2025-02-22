Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Дивеев: рады, что Зделар ушёл в «Зенит»

Футболист ЦСКА Дивеев: рады, что Зделар ушёл в «Зенит»
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал переход экс-хавбека красно-синих Саши Зделара в «Зенит».

«Что касается ухода Зделара в «Зенит», то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи и самое главное – без травм. Уже скоро увидимся. Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушёл», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 29-летний Зделар провёл 15 матчей за армейцев, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Туфрин: с трансфером Зделара подняли такой шум, будто «Зенит» совершил преступление
Материалы по теме
«Зенит» забрал Зделара у ЦСКА? А «Динамо» подписало защитника из Парагвая
«Зенит» забрал Зделара у ЦСКА? А «Динамо» подписало защитника из Парагвая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android