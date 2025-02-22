Защитник ЦСКА Дивеев высказался о новичке команды Алеррандро

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о новоиспечённом нападающем красно-синих Алеррандро, который перешёл в московский клуб из «Ред Булл Брагантино» в минувшее зимнее трансферное окно.

«Пока Алеррандро тренируется индивидуально. Вчера он был в нейтральном квадрате, поэтому пока ничего о нём не могу сказать. Будем готовиться, уже в Москве, наверное, начнёт заниматься в общей группе», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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