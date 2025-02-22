Защитник ЦСКА Дивеев: мы будем бороться за первое место, начало будет положено с «Зенита»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о планах армейцев на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я всегда говорил, что ЦСКА будет бороться за первое место. Будем идти от игры к игре, стараясь выигрывать каждый матч. Начало будет положено с «Зенита». Уверен, что обыграем «Зенит», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.