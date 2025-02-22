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Игорь Дивеев: если «Зенит» может позволить себе тратить большие деньги, пускай тратит

Игорь Дивеев: если «Зенит» может позволить себе тратить большие деньги, пускай тратит
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о дорогостоящих трансферах «Зенита» в зимнее межсезонье.

«Что касается трат «Зенита», пускай тратит. Это же их деньги. Если они могут себе позволить, пускай покупают футболистов. Мы будем играть в свой футбол», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, этой зимой команда Сергея Семака заплатила € 35 млн за бразильского нападающего Луиса Энрике. Также в «Зенит» перешёл экс-полузащитник ЦСКА Саша Зделар.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками и лишь по дополнительным показателям уступает первую строчку «Краснодару».

Чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 28 февраля.

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