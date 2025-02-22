Осинькин — о товарищеской игре с ЦСКА: последние игры на сборах — очень опасные матчи

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о товарищеском матче с московским ЦСКА (2:4).

«Последние игры на сборах — очень опасные матчи. В прошлом сезоне на сборах в матче с «Динамо» мы теряли футболистов. Не всегда эти игры по накалу бывают как подготовительные. В целом мы получили хороший спарринг, ведь ЦСКА – очень сильный соперник, который сразу же начал контролировать игру за счёт быстрых голов.

Но мы создали достаточно много, поэтому и счёт мог быть совершенно другой. Хотя понимаем, что у ЦСКА моментов было достаточно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» также сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.