Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин — о товарищеской игре с ЦСКА: последние игры на сборах — очень опасные матчи

Осинькин — о товарищеской игре с ЦСКА: последние игры на сборах — очень опасные матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о товарищеском матче с московским ЦСКА (2:4).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Обляков – 6'     2:0 Мусаев – 22'     2:1 Келлвен – 27'     3:1 Койта – 31'     4:1 Шуманский – 66'     4:2 Зиньковский – 78'    

«Последние игры на сборах — очень опасные матчи. В прошлом сезоне на сборах в матче с «Динамо» мы теряли футболистов. Не всегда эти игры по накалу бывают как подготовительные. В целом мы получили хороший спарринг, ведь ЦСКА – очень сильный соперник, который сразу же начал контролировать игру за счёт быстрых голов.

Но мы создали достаточно много, поэтому и счёт мог быть совершенно другой. Хотя понимаем, что у ЦСКА моментов было достаточно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» также сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.

Материалы по теме
ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android