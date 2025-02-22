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Осинькин: Зиньковский в «Крыльях» может психологически перезагрузиться и выдохнуть

Осинькин: Зиньковский в «Крыльях» может психологически перезагрузиться и выдохнуть
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе нападающего Антона Зиньковского в самарский клуб из «Спартака» на правах аренды.

«На позиции Зиньковского по сравнению с прошлым сезоном ушло два футболиста. Поэтому нам обязательно нужен был игрок. Когда появилась возможность дотянуться до Антона, мы не сомневались. В психологическом плане Зиньковскому комфортно восстановиться здесь после достаточно большой и вынужденной паузы и редких игр, когда он был не в тонусе. В «Спартаке» если не забивал и не отдавал в одном матче, может не выйти в следующей игре. Это большое давление и непростые игровые ситуации. Но сейчас Антон в «Крыльях», где может психологически перезагрузиться и выдохнуть», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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