Тренер «Крыльев» Осинькин оценил трансферную кампанию команды зимой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансферную кампанию клуба в зимнее межсезонье.

«Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией. Я хотел бы большего, но это нормальная ситуация. Наши возможности определённым образом ограничены. Я считаю, что эта кампания соответствует нашим возможностям. Что касается свободных агентов, это лотерея — после трансферного окна найти футболиста, который соответствует уровню РПЛ. У меня даже не всплывает ни одной фамилии, которая могла бы нам помочь», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Среди наиболее значимых приобретений самарцев этой зимой значатся аренды нападающего Антона Зиньковского из московского «Спартака» и полузащитника Луки Гагнидзе из столичного «Динамо».