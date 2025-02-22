Хоселу: Анчелотти был в шоке из-за моего решения уйти из «Реала», хотел, чтобы я остался

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, с каким трудом ему далось решение покинуть стан «сливочных» минувшим летом. 34-летний футболист перешёл в катарскую «Аль-Гарафу».

«Когда я решил уйти, то был не в состоянии сказать об этом даже своей жене. Также было сложно сказать об этом Анчелотти, он был в шоке, потому что хотел, чтобы я остался.

В первые два месяца в Катаре моя голова всё ещё была в «Реале». Теперь я могу умереть спокойно, потому что я выступал в «Реале» и выигрывал титулы с ним, клубом моей жизни», — приводит слова Хоселу Marca.

Хоселу играл за «Королевский клуб» с лета 2023 года. Вместе с «Реалом» Хоселу выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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