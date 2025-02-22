Тренер «Крыльев» Осинькин: у нас непростая ситуация в РПЛ, надо набрать максимум очков

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о перспективах команды на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, каким местом в РПЛ буду доволен в конце сезона. Нам надо играть и набрать максимум очков. Мы понимаем, что у нас ситуация непростая, ведь любой клуб из середины таблицы будет оглядываться вниз и вверх. Ещё много матчей», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляют «быки», у которых 39 очков.

Сегодня, 22 февраля, «Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с «Челябинском». Начало встречи — в 18:00 мск.