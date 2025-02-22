Тренер «Крыльев» Осинькин: у нас есть внутренние возможности для усиления состава

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, за счёт чего команда способна усиливать состав.

«У нас есть ещё Гагнидзе. Но, к сожалению, он, как Солдатенков, не смог сыграть в матче с ЦСКА. У нас есть внутренние возможности для усиления состава, а также моменты, когда можно варьировать подготовку в зависимости от соперников и сильных качеств наших игроков. Жалко, что Лука Гагнидзе получил небольшое повреждение, ему было очень важно почувствовать ритм игры. Но всё, что ни делается, всё к лучшему», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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