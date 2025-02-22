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«МЮ» — единственный клуб среди всех 72 команд ЛЧ и ЛЕ, не проигравший ни одного матча

«МЮ» — единственный клуб среди всех 72 команд ЛЧ и ЛЕ, не проигравший ни одного матча
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«Манчестер Юнайтед» остался единственным клубом в нынешнем сезоне среди всех 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в еврокубковых матчах.

Напомним, «красные дьяволы» на третьем месте завершили общий этап Лиги Европы с 18 очками, одержав пять побед и сыграв три раза вничью. При этом манкунианцы проиграли 12 из 25 матчей в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ), из-за чего занимают лишь 15-е место с 29 очками.

Что же касается всех еврокубковых турниров нынешнего сезона, включая Лигу конференций, то, помимо «МЮ», ещё две команды могут похвастаться отсутствием поражений — лондонский «Челси» и португальская «Витория Гимарайнш».

В 1/8 финала Лиги Европы команда Рубена Аморима сыграет с «Реалом Сосьедад».

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