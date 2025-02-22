Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты ЦСКА обратились к команде после матча с «Крыльями Советов»

Фанаты ЦСКА обратились к команде после матча с «Крыльями Советов»
Комментарии

После заключительного матча ЦСКА на сборе в турецком Белеке с «Крыльями Советов» к команде обратились её болельщики. Фанаты выразили пожелание во второй части сезона исправить положение в турнирной таблице РПЛ (шестое место). После этого команда с болельщиками сделали совместное фото. На этом турецкий сбор красно-синих завершён. В субботу вечером ЦСКА отправится домой, в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Фанаты ЦСКА обратились к команде после игры с «Крыльями Советов»:

Фото: «Чемпионат»

В первом туре после возобновления Российской Премьер-Лиги красно-синие встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 1 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Дивеев: мы будем бороться за первое место, начало будет положено с «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android