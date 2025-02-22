Фанаты ЦСКА обратились к команде после матча с «Крыльями Советов»

После заключительного матча ЦСКА на сборе в турецком Белеке с «Крыльями Советов» к команде обратились её болельщики. Фанаты выразили пожелание во второй части сезона исправить положение в турнирной таблице РПЛ (шестое место). После этого команда с болельщиками сделали совместное фото. На этом турецкий сбор красно-синих завершён. В субботу вечером ЦСКА отправится домой, в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Фанаты ЦСКА обратились к команде после игры с «Крыльями Советов»:

Фото: «Чемпионат»

В первом туре после возобновления Российской Премьер-Лиги красно-синие встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 1 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.