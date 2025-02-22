Перейра готовит заявление в связи с несостоявшимся переходом в «Зенит» — Globo

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра находится в процессе подготовки заявления относительно несостоявшегося трансфера в «Зенит» нынешней зимой. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, бразильский футболист намерен объяснить сложившуюся ситуацию в течение ближайших часов. Таким образом, Перейра хочет «перевернуть страницу в этой истории».

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн. Подчёркивалось, что 28-летний футболист успел пройти медобследование для перехода в «Зенит», однако трансфер не состоялся.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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