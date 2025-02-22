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Каряка: если у «Зенита» и «Спартака» есть возможность тратить большие деньги, почему нет?

Каряка: если у «Зенита» и «Спартака» есть возможность тратить большие деньги, почему нет?
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Бывший вингер «Динамо» и сборной России Андрей Каряка высказался о трансферах московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Только по истечении чемпионата России можем понять, оправданны ли большие затраты на трансферы со стороны «Зенита» и «Спартака». В принципе, по именам новички неплохие. Но посмотрим, как они проявят себя в РПЛ, ведь у нас есть определённая специфика.

Если у «Зенита» и «Спартака» есть возможность тратить большие деньги на футболистов и эти игроки им нужны, почему нет? Считать чужие деньги неправильно», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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