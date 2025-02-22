Круговой — о сборах ЦСКА: были тяжёлые полтора месяца, уже соскучились по семьям

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой подвёл итоги зимних тренировочных сборов армейцев.

«Конечно, были тяжёлые полтора месяца, ведь ещё был зимний турнир. Уже соскучились по семьям. Мы хорошо и качественно поработали, а уже скоро предстоит игра с «Зенитом», — сказал 26-летний Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня, 22 февраля, ЦСКА уверенно обыграл «Крылья Советов» (4:2) в турецком Белеке в рамках последнего контрольного матча перед возобновлением чемпионата России сезона-2024/2025.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. 1 марта команда Марко Николича сыграет в гостях с «Зенитом» в первом матче весенней части чемпионата.