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Круговой — о сборах ЦСКА: были тяжёлые полтора месяца, уже соскучились по семьям

Круговой — о сборах ЦСКА: были тяжёлые полтора месяца, уже соскучились по семьям
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Футболист московского ЦСКА Данил Круговой подвёл итоги зимних тренировочных сборов армейцев.

«Конечно, были тяжёлые полтора месяца, ведь ещё был зимний турнир. Уже соскучились по семьям. Мы хорошо и качественно поработали, а уже скоро предстоит игра с «Зенитом», — сказал 26-летний Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня, 22 февраля, ЦСКА уверенно обыграл «Крылья Советов» (4:2) в турецком Белеке в рамках последнего контрольного матча перед возобновлением чемпионата России сезона-2024/2025.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. 1 марта команда Марко Николича сыграет в гостях с «Зенитом» в первом матче весенней части чемпионата.

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