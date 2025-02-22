Экс-тренер Захаряна Кульчий: голевая придаст ему уверенности — быстрее заиграет в составе

Александр Кульчий, тренировавший российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в молодёжной команде московского «Динамо», высказался о своём бывшем подопечном.

«Арсен — молодец! Потихоньку играет после тяжёлой травмы. Голевая только придаст ему уверенности — быстрее заиграет в стартовом составе. Тренерский штаб видит, что в ближайшем будущем Арсен может выходить в старте. Конечно, после длительного перерыва ты не можешь сразу оказаться в стартовом составе.

Но постепенно будут его подпускать. Это нормальная практика», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.