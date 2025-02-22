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Новичок «Спартака» Гарсия исполнил известную композицию Stand by me на мероприятии клуба

Новичок «Спартака» Гарсия исполнил известную композицию Stand by me на мероприятии клуба
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Пресс-служба московского «Спартака» в социальных сетях опубликовала видео с мероприятия клуба, на котором новичок команды нападающий Ливай Гарсия исполняет известную композицию одного из классиков соул-музыки конца 1950-х и начала 1960-х Бена Кинга Stand by me.

На видео заметно, как форвард поначалу стесняется своей роли певца, однако затем входит во вкус под аплодисменты одноклубников.

Напомним, о переходе 27-летнего Гарсии в «Спартак» из греческого АЕК было объявлено 7 февраля. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Отметим, что всего «Спартак» потратил € 57,1 млн на трансферы в нынешнем сезоне, установив рекорд клуба.

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