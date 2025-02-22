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Каряка: вся карьера в руках Захаряна, в него верит главный тренер «Реала Сосьедад»

Каряка: вся карьера в руках Захаряна, в него верит главный тренер «Реала Сосьедад»
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Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Захарян недавно отдал голевую передачу за «Реал Сосьедад». Арсену желаю здоровья и меньше травм. Он ещё молод, поэтому у него всё впереди. Отлично, что главный тренер команды верит в Захаряна, — вся карьера в руках Арсена. Надеюсь, он с этим справится», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян отметился результативной передачей в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» (5:2).

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