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Экс-игрок «Зенита» Саусь: Малком орал на меня русским матом, будто с детства его знал

Экс-игрок «Зенита» Саусь: Малком орал на меня русским матом, будто с детства его знал
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», ныне выступающий за калининградскую «Балтику», Владислав Саусь поделился воспоминаниями об экс-форварде сине-бело-голубых Малкоме.

— С Малкомом как-то был забавный случай во время матча: он мне отдал отличную передачу, но я не забил гол в том моменте. Уже после игры на изысканном русском языке Малком сказал всё, что обо мне думает. Высказал мне.

— Имеете в виду матерными словами?
— Да-да. Как будто с детства знал эти слова. Но делал он это с улыбкой на лице.

— Сейчас вы на связи с ним?
— Нет, думаю, он вряд ли меня вспомнит. Человек против Месси играл, куда там до меня, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

Малком перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в августе 2019 года из каталонской «Барселоны». За четыре года бразильский нападающий провёл за российский клуб 109 матчей, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 результативными передачами. В 2023 году он был продан в саудовский «Аль-Хиляль».

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