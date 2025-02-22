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«ПСЖ» пытался приобрести у «Реала» защитника Рауля Асенсио — Relevo

«ПСЖ» пытался приобрести у «Реала» защитника Рауля Асенсио — Relevo
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Несколько европейских клубов проявили интерес к 22-летнему центральному защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в минувшее трансферное окно «ПСЖ» предпринял попытку приобрести испанского футболиста. Подчёркивается, что «сливочные» не намерены продавать Асенсио. Сам игрок также не хочет покидать «Королевский клуб». В контракте 22-летнего защитника указана сумма отступных в размере € 50 млн.

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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